Бессмертные песни поэта Николая Добронравова

Муж Александры Пахмутовой, поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября в возрасте 94 лет. Он оставил наследие в виде песен, которые знают, любят, поют и будут петь еще долго.

Самые известные песни Добронравова были написаны в соавторстве с женой и композитором Александрой Пахмутовой.

Фото: © пресс-служба президента РФ

Пара познакомилась в 1965 году, когда им было по 28 и 27 лет. Им предложили написать песню о лете для пионеров. После сочинения композиции «Лодочка моторная» между ними вспыхнули чувства, и уже через три месяца влюбленные расписались. В дальнейшем их творческий и любовный тандем стал только крепче и подарил миру много талантливых, искренних композиций.

«Главное, ребята, сердцем не стареть!»

Добронравов, Пахмутова и Сергей Гребенников написали песню «Главное, ребята, сердцем не стареть» в 1962 году во время творческой поездки в Сибирь. Тогда был написан целый песенный цикл «Таежные звезды», но именно эта композиция приобрела широкую популярность и в 1960-х годах считалась своеобразным «гимном комсомольцев».

Песня «Главное, ребята, сердцем не стареть!» или ее отрывки звучали в таких фильмах, как «Внимание, черепаха!» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Первыми исполнителями песни стали Лев Барашков, Борис Кузнецов и Лев Полосин. В итоге Барашков часто выступал с этой песней, и она стала его визитной карточкой.

«Нежность»

Песня «Нежность» появилась после знакомства Пахмутовой с Юрием Гагариным. А впервые прозвучала в декабре 1965 года в исполнении Майи Кристалинской.

«Когда Николай Николаевич принес мне стихи песни "Нежность", я испугалась, я была потрясена этой строчкой "Опустела без тебя земля"», — говорила Александра Пахмутова в телецикле «История одной песни».

Композиция стала ведущей музыкальной темой в фильме «Три тополя на Плющихе» (1967 год). Там ее исполнила героиня актрисы Татьяны Дорониной — Нюра. Кроме этого, «Нежность» была одной из самых любимых песен у летчиков-космонавтов СССР.

«Трус не играет в хоккей»

Песню «Трус не играет в хоккей» Пахмутова и Добронравов написали за три года до матчей ЧМ по хоккею — 1971, в 1968 году. В создании композиции паре помогал Сергей Гребенников.

«Все началось с того, что мне пришла в голову фраза "Трус не играет в хоккей". Именно с этих слов родилась песня», — говорил Добронравов.

Первый исполнитель песни — Вадим Мулерман. Также ее исполняли Большой Детский хор Гостелерадио Советского Союза, Эдуард Хиль, Лев Барашков, Дмитрий Харатьян, трио Николай Фоменко, Сергей Мазаев и Виктор Рыбин и группа «Блестящие».

«Надежда»

Песня «Надежда» была написана в 1971 году для мужского голоса. Исполнить ее первым предложили Иосифу Кобзону, но он отказался.

Тогда текст и ноты песни передали другим исполнителям, в том числе Анне Герман. Именно исполнение песни Герман и стало классическим.

«Надежда» звучала из радиоприемников по всей стране. Со временем она стала гимном советских космонавтов — перед полетом в космос они слушали именно эту песню.

«Знаете, каким он парнем был!»

«Знаете, каким он парнем был!» — это еще одна композиция, которую Пахмутова и Добронравов создали в честь дружбы с Юрием Гагариным. Это был лирический отклик на его гибель, которую творческая пара остро переживала.

«Конечно, это хорошо, когда в момент создания песни рождается фраза, которая потом становится крылатой, но найти такую нелегко. Скажем, мы задумали с Алей написать песню про Гагарина. Сидели, думали: а вот каким он был? Что про него люди знают? И вдруг сама собой легла фраза: "Знаете, каким он парнем был?"» — цитировал Добронравова портал Song-story.

«Мелодия»

Песня появилась в 1972 году. Есть мнение, что песня «Мелодия» была написана Добронравовым на заказ для артиста Муслима Магомаева. Но сам поэта-песенник опровергал эту версию.

«Однажды вечером Аля говорит: "Коля, послушай одну новую мелодию, я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит из нее что-то делать?"» Сыграла. Я говорю: "Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе". Я не очень чисто пою, но плохую музыку от хорошей всегда отличу. Ну, в общем, взялся я за эту Алину тему», — рассказывал Добронравов газете «Труд» в 2009 году.

Поэт признавался, что в песне получилась нетипичный для стихов ритм и сложная подтекстовка. «Я над ней работал два года! Выпустил за это время сборник стихов», — отмечал он.

«Как молоды мы были»

Песню «Как молоды мы были» Пахмутова и Добронравов написали специально для фильма «Моя любовь на третьем курсе» (1976 год), снятом режиссером Юрием Борецким по пьесе «Лошадь Пржевальского» Михаила Шатрова.

Композиция открыла публике вокальные данные Александра Градского и стала его визитной карточкой.

Впоследствии композицию исполняли другие популярные артисты. Среди них Тамара Гвердцетели, а из молодых — Shaman (Ярослав Дронов).

«Беловежская пуща»

Песня была написана в 1974–1975 годах и стала одним из неофициальных символов Белоруссии. Наибольшую известность «Беловежская пуща» получила в исполнении ВИА «Песняры» с вокалом Валерия Дайнеко.

История создания песни очень занимательная. В 1974 году директор Государственного заповедно-охотничьего хозяйства «Беловежская пуща» Степан Кочановский пригласил погостить у себя Пахмутову и Добронравова. После экскурсии он прочитал супругам свои стихи, посвященные Беловежской пуще, предложив Пахмутовой положить их на музыку.

Пахмутова отказала, ссылаясь на то, что пишет музыку только к стихам мужа. Тогда Кочановский в шутку сказал Добронравову, что не отпустит его, пока тот не напишет стихи о Беловежье. Поэт-песенник исполнил просьбу, но Пахмутова сказала, что для песни стихи не годятся. Но через полгода все-таки появилась песня на те самые строки.