Госдума предложила ввести субсидии на «вторичку»

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко предложил ввести субсидии на покупку вторичного жилья в РФ.

«Где-то нужно распространить ипотеку на вторичку. Тут нужно смотреть территориальную привязку, чтобы нивелировать проблему оттока населения, создавать возможности людям покупать недвижимость», — цитирует депутата издание Ura.ru.

Алексеенко напомнил, что льготная ипотека ориентирована лишь на новостройки. В результате население регионов, где не строятся новые дома, отрезаны от программы поддержки. При этом улучшить жилищные условия они могли бы, купив жилье на вторичном рынке.

Программу льготной ипотеки в текущих условиях следовало бы сделать адресной и экономически обоснованной, подчеркнул политик. При этом в целом по итогам 2023 года эксперты ожидают рекордных показателей выдачи ипотеки.