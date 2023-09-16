НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума предложила ввести субсидии на «вторичку»

Источник:
Sibnet.ru
288 0

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко предложил ввести субсидии на покупку вторичного жилья в РФ.

«Где-то нужно распространить ипотеку на вторичку. Тут нужно смотреть территориальную привязку, чтобы нивелировать проблему оттока населения, создавать возможности людям покупать недвижимость», — цитирует депутата издание Ura.ru.

Алексеенко напомнил, что льготная ипотека ориентирована лишь на новостройки. В результате население регионов, где не строятся новые дома, отрезаны от программы поддержки. При этом улучшить жилищные условия они могли бы, купив жилье на вторичном рынке.

Программу льготной ипотеки в текущих условиях следовало бы сделать адресной и экономически обоснованной, подчеркнул политик. При этом в целом по итогам 2023 года эксперты ожидают рекордных показателей выдачи ипотеки.

Еще по теме
Крым продаст квартиру Зеленского
Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp
Путин принял приглашение посетить Северную Корею
Депутат Госдумы Хинштейн допустил блокировку WhatsApp
смотреть все
Политика #Россия #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появился фрагмент 37 серии сериала «Зимородок»
Что такое гидравлика самолета. СПРАВКА
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Путин уклончиво оценил вероятность новой мобилизации
Обсуждение (0)
Картина дня
ВСУ попытаются окружить Артемовск
США раскрыли новую тактику украинских войск
Глава Минобороны Германии намекнул Киеву на уступку территории
Крым продаст квартиру Зеленского
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

pepelmetal

Надеюсь этих всук уже нет в живых!

urbasik

Пир во время радости должен продолжаться за счёт толпы.народом это не назовёшь.