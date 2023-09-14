Замглавы Минэнерго объяснил, почему растут цены на бензин

Внутренний рынок обеспечен топливом, но из-за ажиотажного спроса в отдельных регионах, связанного с ремонтом перерабатывающих заводов и сложностями с подвозом, «возникло ощущение дефицита», сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Например, после внеплановой остановки Астраханского ГПЗ произошло перераспределение покупок топлива по сетям различных игроков. То есть поскольку сеть одного из участников рынка в моменте не получила достаточно моторного топлива, потребители пошли на другие заправочные станции», — цитирует «Российская газета» замминистра.

По его словам, это привело «к резкому вымыванию товара на работающих заправках, что вынудило их работать "с колес", в смысле подвоза топлива на них, и создало картину нездорового ажиотажа».

Но были и другие факторы. Это ослабление рубля и рост цен на нефтепродукты на всех мировых рынках, пояснил Сорокин.

Замминистра рассказал о мерах по недопущению роста цен. На биржу направляется дополнительный объем топлива, который создаст его переизбыток на внутреннем рынке.

Идет борьба с «серым» экспортом, когда компании, купившие нефтепродукты, предназначенные для внутреннего рынка, вывозят его за рубеж, заключил Сорокин.