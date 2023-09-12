НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пассажиру аварийно севшего Airbus понадобилась медпомощь

Источник:
Sibnet.ru
265 0
Аварийно севший под Новосибирском Airbus
Фото: © Минздрав Новосибирской обалсти

Только один пассажир аварийно севшего под Новосибирском самолет Airbus A320 обратился за медицинской помощью. Но дело оказалось не в травме — из-за стресса повысилось давление. 

ЧП произошло в 5.41 мск 12 сентября. Airbus «Уральских авиалиний» с пассажирами на борту, летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в 10 километрах от села Убинское в Новосибирской области. По данным областного Минздрава,  на место выехали три бригады скорой помощи.

«Травм в результате экстренной посадки по предварительным данным никто не получил... На месте помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления», — говорится в сообщении Минздрава. 

На борту самолета находился 161 пассажир, в том числе два младенца младше года и еще 21 ребенок. С ними все в порядке.

Сейчас пассажиры временно размещены в ДК Убинского района. В дальнейшем, по данным властей, планируется их доставка в новосибирский аэропорт Толмачево.

Еще по теме
Авиакомпания рассказала о пилотах, посадивших Airbus в поле
Чудо на пшеничном поле: как пилоты спасли пассажиров и самолет
Авиакомпании придется придумать, как забрать Airbus с поля
Гендиректор «Уральских авиалиний» рассказал о причинах посадки в поле
смотреть все
ЧП #Новосибирск #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (0)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Фото с места аварийной посадки Airbus
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Самое обсуждаемое
58
США передадут активы российских бизнесменов ветеранам ВСУ
47
Хлеб подорожает на 10%
32
Путин анонсировал грандиозные планы развития России
32
Эстония первой узаконит изъятие российских активов
31
Американский штат захотел отделиться от США