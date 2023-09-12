Только один пассажир аварийно севшего под Новосибирском самолет Airbus A320 обратился за медицинской помощью. Но дело оказалось не в травме — из-за стресса повысилось давление.

ЧП произошло в 5.41 мск 12 сентября. Airbus «Уральских авиалиний» с пассажирами на борту, летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в 10 километрах от села Убинское в Новосибирской области. По данным областного Минздрава, на место выехали три бригады скорой помощи.

«Травм в результате экстренной посадки по предварительным данным никто не получил... На месте помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления», — говорится в сообщении Минздрава.

На борту самолета находился 161 пассажир, в том числе два младенца младше года и еще 21 ребенок. С ними все в порядке.

Сейчас пассажиры временно размещены в ДК Убинского района. В дальнейшем, по данным властей, планируется их доставка в новосибирский аэропорт Толмачево.