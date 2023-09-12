Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае

Фотограф Михаил Подоляк снял на видео северное сияние в Красноярском крае, сделать потрясающие кадры удалось случайно.

«Я открыл сезон съемки полярного сияния! На локации пробыл почти пять часов, проводил закат, наблюдал за проявлением звезд и бонус — полярное сияние!», — написал на странице «ВКонтакте» фотограф.

Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.

Обычно сияния можно наблюдать в городе поздней ночью, когда ослабевает фон искусственного освещения.