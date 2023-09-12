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Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фотограф Михаил Подоляк снял на видео северное сияние в Красноярском крае, сделать потрясающие кадры удалось случайно.

«Я открыл сезон съемки полярного сияния! На локации пробыл почти пять часов, проводил закат, наблюдал за проявлением звезд и бонус — полярное сияние!», — написал на странице «ВКонтакте» фотограф.

Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.

Обычно сияния можно наблюдать в городе поздней ночью, когда ослабевает фон искусственного освещения.

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Жизнь #Гео #Красноярск #Природа #Видеоновости
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Топ комментариев

Asd10

Фигня полная. Есть план. И весьма забористый. Дровишки в костер подбрасывать, да руки возле огня греть....

GammiPluh

НАТО не готово к конфликту с Россией и никогда не будет, бряцанье оружием тут бесполезно

sib_man9

какие партнеры))), хохлы просто мотыга которой копают , вкладывать слишком много в мотыгу не имеет смысла...

AK47PROSecurity

Никто, никогда, не готов к войне.