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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс‑аналитик ЦРУ заявил, что у США нет никакого плана по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Белый дом бессистемно накачивает Украину военной техникой, которая сжигается российскими войсками, считает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

Администрация президента Джо Байдена не имеет никакого плана в отношении украинского конфликта, сказал Джонсон в интервью Dialogue works.

Он привел пример: Украина использует американские кассетные снаряды просто потому, что США не могут обеспечить украинскую армию обычными боеприпасами. Киеву отправляют то, что есть без какой-либо системы, отметил Джонсон.

«Говорили, что отправка Киеву HIMARS станет переломным моментом. Оказалось, что нет. Ракеты Patriot? Помните, нам постоянно твердили о них. Сейчас мы ничего о них не слышим, а системы Patriot русские без колебаний разбивают в Киеве, Львове и других городах Украины», — отметил бывший аналитик.

По его словам, на Западе много говорили о танках Leopard 2 и Challenger 2, сейчас собираются использовать M1 Abrams, но все эти танки сгорят на поле боя. «Наконец, самолеты F-16 — они тоже будут сбиваться, а пилоты — гибнуть», — уверен Джонсон.

«Так что все усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов, — все это исчезнет очень быстро. Какое бы оснащение не отправляли украинской армии, у нее нет нет кадров, способных эффективно управлять этой техникой», — заключил бывший аналитики ЦРУ.

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Топ комментариев

mosquito__2010

В марте 2022 г. США сорвали мирные переговоры намеренно, убив при этом одного из членов украинской стороны,...

Nik3316

я тебя удивлю, но в ЕС ты пахнешь как русский мир)))))))) и смотрят на тебя так же... они не отличают...

VALGOR

Контрнаступ выдохся украм нужна передышка.....

Удавиков

англичашки столько уже напакостили, что этими подбитыми танкам явно не отделаются