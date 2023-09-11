ПДД перепишут с нуля: зачем и что изменится

Общественная палата РФ готовит предложения по серьезному изменению правил дорожного движения (ПДД). Их хотят написать с нуля, простым языком и без логических ошибок, а также с упоминанием самокатов.

«Сейчас спрос на более нормативный документ, написанный простым языком, который даже дети будут понимать. Да и взрослый водитель чтобы не забывал через неделю после того, как получил водительское удостоверение», — сказал в интервью «Парламентской газете» рассказал зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Александр Холодов.

По его словам, появились новые виды транспорта — электросамокаты, которыми управляют люди разного возраста, поэтому все должно быть написано четко и внятно.

В первую очередь изменят структуру правил. Нынешние правила начинаются с раздела «Термины», их стоит убрать в конец. А начать планируют с правил для пешеходов. Потом — главу правил движения на роликовых коньках. Дальше, допустим, человек хочет сесть на велосипед — следующая глава для него. На велосипед с моторчиком — для него и так далее до автомобиля.

«Мы собираем предложения от населения на нашем сайте. Они периодически поступают. Креативного пока ничего нет, но благодаря им уже понятна структура будущего документа. Дальше планирую привлечь экспертов — по пешеходам, средствам индивидуальной мобильности», — сказал Холодов.

В дальнейшем Общественная палата передаст свои наработки Минтрансу и правительству РФ, а они уже смогут использовать их для подготовки итогового документа. Действующие правила продлены до 2029 года, это документ старый, но с большим количеством поправок. И Общественная палата считает, что лучше написать новый.

Что ждет самокатчиков?

Появление электросамокатов одна из причин необходимости изменений в ПДД. Прописанные сейчас правила не позволяют регулировать эту сферу.

«Какое бы наказание ни прописали, оно не будет работать, потому что его формулировка сейчас неверная: "когда человек несколько раз совершает правонарушение". Вопрос: если человек совершил у вас три правонарушения подряд, кто вам мешал ему выписать три штрафа за каждое по отдельности? Значит, вы не в состоянии нарушителя ни отловить, ни оштрафовать?», — отметил спикер.

Он добавил, что штраф в 1,5 тысячи рублей не пугает людей, а если есть опасность лишиться прав по всем категориям и еще получить штраф 30 тысяч, никто не будет кататься пьяным на самокате.

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«Мы два года назад предлагали: ввести категорию М, имеющуюся у любого обладателя водительского удостоверения, для самокатчиков. Упростить процедуру ее получения для тех, у кого нет водительского удостоверения. Условно: сдал тест на правила — получаешь права. В этом случае у человека вместе с правами добавляется ответственность и сознательность», — заявил Холодов.

По его словам, похожая ситуация была с мопедами, когда люди пьяные ездили на мопедах, но когда ввели категорию М, такие ситуация стали редкими. Доставщики тоже ездят не на мопедах, а на том транспорте, к которому меньше требований. Потому что трезвым надо быть, знать правила, иметь водительское удостоверение и чувствовать ответственность перед другими участниками дорожного движения.

Также в правилах хотят прописать что беспилотный транспорт, чтобы был задел на более отдаленное будущее.

«Юридически его еще нет и непонятно, как его отрегулировать. И во всем мире непонятно. Если мы хорошо напишем, все с нас будут брать пример. И следующая задача — летающие автомобили», — пояснил Холодов.