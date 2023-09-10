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Байден опозорился на саммите «Большой двадцатки»

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден на саммите G20 в Нью-Дели не смог правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

«Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама», — приводит РИА Новости слова Байдена.

Глава Белого дома попытался исправить свою ошибку, но не смог правильно произнести имя саудовского принца и со второго раза.

«Прошу прощения, Мухаммеда Салама», — сказал Байден, изменив лишь ударение, поставив его на второй слог.

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