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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Испанская газета объяснила, почему Украину ждет поражение

Источник:
Rebeli?n
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Украина в военном конфликте на истощение не имеет никаких шансов против России, поскольку исход противостояния определит противоборство экономик и военно-промышленных комплексов сторон, уверен обозреватель испанской газеты Серхио Родригес Хелфенштейн.

«Нынешние события дают понять, что Россия, хотя и не достигла в полной мере первоначально намеченных целей, навязывает конфликту на Украине свою стратегию», — отметил журналист. Противостояние превратилось в игру с нулевой суммой, преследующей цель измотать противника.

По этой логике Россия выходит на первое место и побеждает в конфликте. Она укрепляет свои оборонительные рубежи, делая их непробиваемыми. Украина заплатила за это высокую цену, говорится в статье.

«Подавляющее превосходство России над Украиной в огневой мощи (ракеты, артиллерия, авиация) и в возможности мобилизовать войска создало дистанцию, которую очень трудно преодолеть. Даже огромная экономическая, финансовая и материально-техническая поддержка Запада не смогла изменить ситуацию», — констатировал обозреватель.

По его словам, исход конфликта будет определяться степенью истощения, материально-техническими возможностями, вооружением, техникой, потенциалом пополнения людских ресурсов, а также возможностями экономики и оружейной промышленности — и в этом плане превосходство России весьма очевидно, заключил.

Тема: Военная операция на Украине
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