Запад признал превосходство российской армии над украинской

Контрнаступление Украины едва продвигается не только из-за слабой подготовки украинских военных, но и из-за совершенствования тактики и стратегии российской армии, считают эксперты авторитетного американского издания Foreign Affairs.

«В течение первых месяцев конфликта Кремль, казалось, не учился на своих ошибках. Но с тех пор российские войска значительно улучшили тактику боя, хотя не быстро и за счет больших издержек в живой силе и ресурсах. Русские научились бить по украинским войсковым порядкам и технике с гораздо большей эффективностью. Они также научились гораздо лучше защищать свои командные пункты и органы войскового управления», — отметили эксперты.

В результате, по их мнению, Россия смогла лучше использовать свое преимущество в живой силе и огне, превратив то, что как многие надеялись, будет быстрым наступательным рывком ВСУ, в затяжные, кровавые и тяжелые бои. Но то, что Россия все-таки учится — не единственная проблема для Киева, сказано в статье.

«Медленные темпы контрнаступления Украины отражают трудности, присущие проведению крупномасштабных общевойсковых наступательных операций против сильно укрепившегося противника, а также явно мешающие контрнаступлению задержки в поставках необходимого вооружения и техники ВСУ», — заключили эксперты издания.