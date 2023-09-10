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Запад признал превосходство российской армии над украинской

Источник:
Foreign Affairs
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Российский ударный вертолет Ка-52
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Контрнаступление Украины едва продвигается не только из-за слабой подготовки украинских военных, но и из-за совершенствования тактики и стратегии российской армии, считают эксперты авторитетного американского издания Foreign Affairs.

«В течение первых месяцев конфликта Кремль, казалось, не учился на своих ошибках. Но с тех пор российские войска значительно улучшили тактику боя, хотя не быстро и за счет больших издержек в живой силе и ресурсах. Русские научились бить по украинским войсковым порядкам и технике с гораздо большей эффективностью. Они также научились гораздо лучше защищать свои командные пункты и органы войскового управления», — отметили эксперты.

В результате, по их мнению, Россия смогла лучше использовать свое преимущество в живой силе и огне, превратив то, что как многие надеялись, будет быстрым наступательным рывком ВСУ, в затяжные, кровавые и тяжелые бои. Но то, что Россия все-таки учится — не единственная проблема для Киева, сказано в статье.

«Медленные темпы контрнаступления Украины отражают трудности, присущие проведению крупномасштабных общевойсковых наступательных операций против сильно укрепившегося противника, а также явно мешающие контрнаступлению задержки в поставках необходимого вооружения и техники ВСУ», — заключили эксперты издания.

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Топ комментариев

Wolf Hound

В этих топах должны быть учителя,врачи,шахтёры,воспитатели,а не вот эти вот все.

DRAGONWAY

Работяга получает 30 с натяжкой) а топ менеджер 3 ляма)

volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

Nik3316

столько выбивали эти танки.... на неделю боев