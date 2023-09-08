Шеф‑повар съест в Новосибирске губу лося и горячий беляш

Ресторатор и автор кулинарных книг Александр Белькович оценит заведения Новосибирска в тревел-шоу «100 мест, где поесть» 9 сентября утром на СТС.

Белькович впервые побывает в гастрономическом театре (ресторан «Puppen Haus») и в окружении старинных марионеток попробует неожиданные деликатесы — губу лося и лапу бобра.

По пути в Академгородок шеф-повар также остановится, чтобы перекусить местными горячими беляшами с молоком. Видимо речь идет о киоске «Горячие беляшики» на Бердском шоссе.

Ведущий продолжает составлять гастрономическую карту страны и искать атмосферные заведения, места для ночлега и небанальные достопримечательности, чтобы поделиться со зрителем уникальными маршрутами и составить рецепт идеальных выходных.