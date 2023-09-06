НГТУ разработал уникальный беспилотник

НГТУ разработал беспилотник «Сарма» для работы в трех сферах: сельском хозяйстве, перевозке грузов на большие расстояния и мониторинге протяженных объектов: границ, трубопроводов, береговой линии, сообщает пресс-служба вуза.

Грузоподъемность судна — до 100 килограммов, однако есть техническая возможность спроектировать летательный аппарат большей грузоподъемности — по технологиям, которые разработаны в НГТУ.

«Большая грузоподъемность, форма крыла, гибридная силовая установка — это то, что делает нашу разработку воздушным судном, аналогов которому нет не только в России, но и за рубежом», — отметил профессор кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов вуза Илья Зверков.



Основное преимущество воздушного судна — высокая энергоэффективность. Для реализации требуется крыло с большим удлинением, однако необходимо исключить опасность попадания крыла в режим штопора. В решении этой непростой задачи были использованы наработки Института теоретической и прикладной механики СО РАН.



В итоге у разработанного беспилотника волнистый профиль крыла — это конструкционное свойство повышает безопасность эксплуатации воздушного судна и улучшает его взлетно-посадочные характеристики. Инновационная форма крыла потребовала новых технологических решений, эту задачу решали студенты и преподаватели НГТУ.