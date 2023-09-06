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Российские войска получили партию БМП‑2М с модулем «Бережок»

Источник:
РИА Новости
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Боевая машина пехоты БМП-2М с модулем «Бережок»
Боевая машина пехоты БМП-2М с модулем «Бережок»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») поставил Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок», говорится в сообщении госкорпорации.

«Комплекс БМП-2М с "Бережком" показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность», — рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

По его словам, коллективы оборонных предприятий корпорации трудятся в двух-трехсменном режиме шесть дней в неделю.

В состав вооружения Бережка» входят 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет» по две ракеты на каждой.

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Топ комментариев

GammiPluh

с. Работино явно находится под контролем солдат ВСУ, спаси господи их грешные души... там мясорубка,...

scorpion2777

Скоро и америкосы расстроятся, когда абрамы до украины доберутся, если доберутся.

Nik3316

мне даже интересно кто будет умирать за Украину... перечисли страны

GammiPluh

Северокорейцам нужны деньги, украинцам нужен чугуний с доставкой... мы просто посредники