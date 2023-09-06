Мошенники придумали хитрый способ обмана автомобилистов

Мошенники придумали схему обмана автомобилистов— они стали рассылать письма с предложением купить топливные карты со скидкой, рассказали в «Лаборатории Касперского».

На электронную почту людям приходят письма. В них говорится, что владельцам автомобилей предоставляется скидка 50% на приобретение топливной карты. К примеру, человек покупает карту за 5 тысяч рублей, а затем может заправиться на 10 тысяч.

Для оформления предлагается перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на скам-ресурс. «На этом сайте размещены текст о несуществующей программе социальной поддержки и узнаваемый логотип крупной ресурсодобывающей компании, топливную карту которой можно приобрести, — пояснили «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

Если человек заинтересуется акцией и нажмет на кнопку «участвовать», его перекинут на страницу с выбором номинала. Карта с балансом в 50 тысяч стоит 24 990 рублей, а в 20 тысяч — 9900 рублей.

«Как только человек выберет подходящий вариант, его переведут на страницу оплаты, где нужно ввести данные своей банковской карты. В результате эти сведения уходят злоумышленникам, а человек не получает ничего, — предупредили в «Лаборатории Касперского».