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Байден сказал, что охрана разгромила его дом и «ему некуда идти»

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден
Фото: U.S. National Archives

Президент США Джо Байден вновь сделал странное заявление. Во время посещения церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич он пожаловался, что служба безопасности разгромила его дом.

«Я в отпуске. Нет, это не так. У меня нет дома, куда бы я мог пойти» — сказал Байден. «Секретная служба разгромила мой дом, в хорошем смысле, чтобы сделать его более безопасным», — приводит ТАСС слова Байдена.

Он отметил, что «не бездомный». «У меня только один дом, у меня прекрасный дом. Но я здесь на день, поскольку не могу поехать в настоящий дом», — добавил президент США, который регулярно проводит выходные дни в Делавэре.

Ранее Байден заявил, что сотрудники Секретной службы США проводят в его доме в Делавэре работы, чтобы «сделать его пуленепробиваемым».

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Политика #Мир #Курьезы
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Топ комментариев

Asd10

Когда до этого дойдет тебе станет по фик. А зачем надо было по Донбассу стрелять?? Теперь только молись...

Asd10

А я так понял из статьи, что это принудит пендосов не зарываться. А по Работино Сарматом зачем??)))

Asd10

Они всё украинский пограничный столб на берегу вкопать пытаются.

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...