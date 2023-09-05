Байден сказал, что охрана разгромила его дом и «ему некуда идти»

Президент США Джо Байден вновь сделал странное заявление. Во время посещения церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич он пожаловался, что служба безопасности разгромила его дом.

«Я в отпуске. Нет, это не так. У меня нет дома, куда бы я мог пойти» — сказал Байден. «Секретная служба разгромила мой дом, в хорошем смысле, чтобы сделать его более безопасным», — приводит ТАСС слова Байдена.

Он отметил, что «не бездомный». «У меня только один дом, у меня прекрасный дом. Но я здесь на день, поскольку не могу поехать в настоящий дом», — добавил президент США, который регулярно проводит выходные дни в Делавэре.

Ранее Байден заявил, что сотрудники Секретной службы США проводят в его доме в Делавэре работы, чтобы «сделать его пуленепробиваемым».