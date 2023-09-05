Заведующую красноярским садом захотели уволить из‑за откровенных фото

Родители обратились в отдел образования мэрии Красноярска с требованием уволить исполняющую обязанности заведующей детского сада из-за грубости, проблем с кадрами и откровенных фотографий женщины в соцсетях.

Женщина три года руководит детским садом в Красноярске. Родители недовольны ей, она грубит, из-за нее увольняются хорошие педагоги, с родителей постоянно собирают деньги на ремонт площадок и канцелярию, сообщает телеграм-канал Mash.

Как выяснили родители, заведующая еще и публикует откровенные фото и видео в соцсетях. Они пожаловались на нее в отдел образования мэрии Красноярска, но результата не получили. Sibnet.ru не удалось дозвониться до заведующей детским садом и администрации образования мэрии Красноярска.