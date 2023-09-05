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Заведующую красноярским садом захотели уволить из‑за откровенных фото

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/breakingmash

Родители обратились в отдел образования мэрии Красноярска с требованием уволить исполняющую обязанности заведующей детского сада из-за грубости, проблем с кадрами и откровенных фотографий женщины в соцсетях.

Женщина три года руководит детским садом в Красноярске. Родители недовольны ей, она грубит, из-за нее увольняются хорошие педагоги, с родителей постоянно собирают деньги на ремонт площадок и канцелярию, сообщает телеграм-канал Mash.

Как выяснили родители, заведующая еще и публикует откровенные фото и видео в соцсетях. Они пожаловались на нее в отдел образования мэрии Красноярска, но результата не получили. Sibnet.ru не удалось дозвониться до заведующей детским садом и администрации образования мэрии Красноярска.

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Жизнь #Образование #Красноярск
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Топ комментариев

Asd10

А я так понял из статьи, что это принудит пендосов не зарываться. А по Работино Сарматом зачем??)))

Asd10

Когда до этого дойдет тебе станет по фик. А зачем надо было по Донбассу стрелять?? Теперь только молись...

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...

Asd10

Они всё украинский пограничный столб на берегу вкопать пытаются.