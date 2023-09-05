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Глава МИД Германии перепутала Украину с кокаином

Источник:
РИА Новости
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Фото: Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь попала в неловкую ситуацию, во второй раз перепутав Украину с кокаином, — она назвала украинское зерно кокаиновым.

«Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна», — приводит РИА Новости слова Бербок, сказанные ей на пресс-конференции в румынской столице.

Ранее глава МИД Германии назвала Восточную Украину «Восточной Кокаиной».

В июне во время визита в ЮАР Бербок, произнося речь на английском языке, сказала, что путь этой страны к свободе «оказался беконом надежды», вдохновившим людей по всему миру. Она перепутала слова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon).

На панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Германии заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360 градусов».

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Политика #Мир #Курьезы
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Топ комментариев

Asd10

А я так понял из статьи, что это принудит пендосов не зарываться. А по Работино Сарматом зачем??)))

Asd10

Когда до этого дойдет тебе станет по фик. А зачем надо было по Донбассу стрелять?? Теперь только молись...

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...

Asd10

Они всё украинский пограничный столб на берегу вкопать пытаются.