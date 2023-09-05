Жительница Красноярска провела пикет в поддержку фильма «Барби»

«Главная Барби Красноярска» Галина Магергут вышла на одиночный пикет в поддержку фильма «Барби», она назвала запрет несправедливым.

«Я провела одиночный пикет в поддержку выхода фильма «Барби» на экранах России, считаю несправедливо, что веселый фильм про девочек пытаются запретить», — написала на странице «ВКонтакте» Галина Магергут.

Министерство культуры России выступило против показа фильма в отечественном прокате. Замглавы Минкульта РФ Андрей Малышев сказал, что «Барби» и «Оппенгеймер» «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» официально показывать в России не будут. Но некоторые кинотеатры ждут цифровые релизы картин в США, чтобы выпустить пиратские копии в прокат. При условии, что голливудские релизы планируют показать неофициально, Минкульт никак не может повлиять на их запрет.