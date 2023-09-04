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Россия резко нарастила выпуск боевых машин пехоты

Источник:
РИА Новости
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Российская боевая машина пехоты БМП-3
Российская боевая машина пехоты БМП-3
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

«Курганмашзавод» за время специальной военной операции в три раза увеличил выпуск боевых машин пехоты БМП-3, сообщил заместитель исполнительного директора предприятия Роман Хромов.

«Курганмашзавод" в связи с началом спецоперации провел ряд мероприятий, связанных с обеспечением выполнения гособоронзаказа, который предполагает в том числе дополнительные потребности в боевых машинах», — сказал Хромов в интервью РИА Новости.

По его словам, выпуск боевых машин пехоты, а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. «Кроме того, выросли поставки и другого вооружения нашего производства», — сказал Хромов.

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БМП-3 разработана и серийно производится на «Курганмашзаводе». Принята на вооружение с 1987 года. Машина имеет мощный комплекс вооружения: 100-мм орудие низкой баллистики 2А70, через которое можно запускать управляемые ракеты, а также спаренную с ней 30-мм автоматическую пушку 2А72.

БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде — до 9,5 километра в час. Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 тонн.

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