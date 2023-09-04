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Объявлены участники второго сезона «Битвы поколений»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Муз-ТВ

Второй сезон шоу «Битва поколений» на Муз-ТВ выйдет 23 сентября, телеканал объявил имена участников и членов жюри.

Во втором сезоне «Битвы поколений» будут участвовать Стас Михайлов, Клава Кока, Лада Дэнс, Шура, Mia Boyka, Наташа Королtва, Dabro, Дмитрий Маликов, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Uma2rman, Amirchik, Стас Костюшкин, Тося Чайкина, «Братья Грим», Леша Свик, Юлия Савичева, Rasa и Akmal'.

Кресла жюри второго сезона «Битвы поколений» в разных выпусках займут: Виктор Дробыш, Валя Карнавал, Сергей Жуков («Руки Вверх!»), Николай Басков, Денис Кукояка, Юля Гаврилина, Влад Сташевский, Егор Шип, Алсу и многие другие звезды.

В каждом выпуске «Битвы поколений» участвую два артиста — современный и более опытный. Они поют собственные и чужие песни вживую, а жюри ставят им оценки.

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