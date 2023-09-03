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Сокола исключили из числа кандидатов на пост главы Хакасии

Источник:
ТАСС
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Быший кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол
Быший кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол
Фото: © t.me/sokolhakasia

Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию в качестве кандидата на пост главы региона депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сокола, сообщил председатель избиркома Александр Чуманин.

«Приняли решение о признании аннулирования регистрации [Сокола] и исключения его из бюллетеней», — сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии.

Ранее Сокол заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. «Быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики», — заявил он.

В четверг, 31 августа Сокол был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

Кроме Сокола кандидатами на пост главы региона были зарегистрированы: действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Верховного совета республики Михаил Молчанов (ЛДПР) и гендиректор авиазавода «Ирбис» Владимир Грудинин («Коммунисты России»).

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Политика #Россия #Хакасия
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urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.

Asd10

Ща напишут нищитова и про Мосфильм. А и действительно... Оторванные погоны в кадре не мелькают и ноги...

Max_tf700 Home

Ну присвоить бюджет страны это конечно счастье.

pepelmetal

Друг друга начали жрать, это хорошо)