Сокола исключили из числа кандидатов на пост главы Хакасии

Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию в качестве кандидата на пост главы региона депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сокола, сообщил председатель избиркома Александр Чуманин.

«Приняли решение о признании аннулирования регистрации [Сокола] и исключения его из бюллетеней», — сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии.

Ранее Сокол заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. «Быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики», — заявил он.

В четверг, 31 августа Сокол был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

Кроме Сокола кандидатами на пост главы региона были зарегистрированы: действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Верховного совета республики Михаил Молчанов (ЛДПР) и гендиректор авиазавода «Ирбис» Владимир Грудинин («Коммунисты России»).