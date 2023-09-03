НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд в Киеве арестовал олигарха Коломойского

Источник:
ТАСС
194 1

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отправлен под арест на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен, такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Коломойскому предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 13 миллионов долларов путем их вывода за границу.

Бизнесмен входит в число богатейших украинцев. В 2021 году украинский Forbes оценивал состояние Коломойского в 1,8 миллиарда долларов, он занимал четвертое место в списке богатейших предпринимателей страны.

В декабре 2022 года издание снизило эту оценку до 850 миллионов долларов. Причиной стало принятое решение о принудительном изъятии в собственность государства находившейся под фактическим контролем бизнесмена компании «Укрнафта».

Еще по теме
Митволь признал вину в хищении денег на красноярское метро
Раскрыты меры безопасности Пригожина при перелетах
Пригожин на видео порассуждал о своей ликвидации
Кремль назвал «преднамеренное злодеяние» версией в деле Пригожина
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою
Рекордный улов изменит цену красной рыбы и икры
Аномальное тепло придет в Сибирь в начале осени
Внимание на шины и ABS: новые штрафы для водителей с 1 сентября
Обсуждение (1)
Картина дня
Медведев назвал Запад «нацистской коалицией»
Российские войска напугали ВСУ новой тактикой
Илон Маск одним словом вынес приговор Байдену
Штаб ВСУ уничтожили ударом «Искандера». ВИДЕО
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

HOLODный

читайте внимательно законы.написано ограничивающие видимость!!!!вешайте так чтобы не ограничивали видимость....например...

urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.

Max_tf700 Home

Ну присвоить бюджет страны это конечно счастье.

niktb

Они педерасты, - просто! Уж, прости, - ответил, по крестьянски! Задолбали все!