Суд в Киеве арестовал олигарха Коломойского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отправлен под арест на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен, такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Коломойскому предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 13 миллионов долларов путем их вывода за границу.

Бизнесмен входит в число богатейших украинцев. В 2021 году украинский Forbes оценивал состояние Коломойского в 1,8 миллиарда долларов, он занимал четвертое место в списке богатейших предпринимателей страны.

В декабре 2022 года издание снизило эту оценку до 850 миллионов долларов. Причиной стало принятое решение о принудительном изъятии в собственность государства находившейся под фактическим контролем бизнесмена компании «Укрнафта».