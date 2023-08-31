Легендарный самолет «Дуглас» отреставрируют к 2024 году

Реставрацию самолета «Дуглас С-47» («Борт Тюрикова»), совершившего вынужденную посадку в 1947 году на Таймыре планируют завершить в Новосибирске к лету 2024 года, рассказал председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

«В планах закончить реконструкцию к лету 2024 года. Готовность его - примерно 60%. Он находится в Новосибирске. Его перспектива — возвращение в Красноярск. Скорее всего, он встанет в музее, который будет посвящен освоению Севера — у него легендарная история», — сказал ТАСС Спириденко.

Самолет С-47 DL был изготовлен в 1943 году и передан ВВС СССР. На фронт воздушное судно не попало: его направили в полярную авиацию. В 1947 году «Дуглас», выполняя рейс бухта Кожевникова — Дудинка — Красноярск, совершил вынужденную посадку на болоте из-за отказа одного из моторов.



Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Командир и часть экипажа отправились искать помощи, но трагически погибли. Оставшиеся люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и были спасены.

Самолет пролежал в тундре до 2016 года — в ходе экспедиции РГО его эвакуировали в Красноярск. В конце 2021 года «Дуглас» прибыл в Новосибирск, где на аэродроме Мочище его реставрацией занялись специалисты компании «Геликоптер».

После реконструкции «Борт Тюрикова» станет ключевым экспонатом музея-парка в Красноярске, посвященного истории освоения Севера. Красноярск в XX веке был основной базой освоения севера Сибири и развития отечественной полярной авиации.