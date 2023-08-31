ЮНЕСКО пригрозила внести Байкал в список объектов под угрозой

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО составил список требований к России, выполнение которых поможет избежать внесение Байкала в список объектов, находящихся под угрозой.

ЮНЕСКО обеспокоилась в своем докладе «многочисленными поправками к законодательству», которые ослабят стандарты допустимого воздействия на экосистему озера Байкал. Речь идет, по мнению организации, «об облегчении сплошных рубок и дальнейшем развитии инфраструктурных проектов, включая туристические проекты и транспортную инфраструктуру».

Отдельно ЮНЕСКО призвала Россию предоставить оценку воздействия на окружающую среду мер по реабилитации бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и концепцию развития бывшей территории комбината.

При этом реализацию всех этих мер комитет просит приостановить до тех пор, пока не будет организована совместная миссия Центра всемирного наследия и Международного союза охраны природы на Байкал. По предложению России, которое ЮНЕСКО «принимает во внимание», миссия должна состояться после 25 ноября 2023 года.

Полный обновленный отчет о принятых мерах и состоянии «сохранности объекта» Россия должна представить к 1 февраля 2024 года.

«Если поправки к законодательству о Байкале будут приняты в том виде, как сейчас, можно быть уверенными, что вопрос о включении озера в список объектов под угрозой на сессии в следующем году встанет очень остро. Это грозит России репутационными потерями, не говоря уже о том, что экосистеме Байкала будет нанесен серьезный ущерб»,— заявил в разговоре с «Коммерсантом» член экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин.

Представитель Минприроды сообщил, что пока что все проекты решений ЮНЕСКО проходят «всестороннюю оценку».