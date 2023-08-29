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Проект видеоигры про Горный Алтай получил грант

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/altaiheart

Проект видеоигры «Сердце Алтая» про путешествие блогера по Республике Алтай получил грант от VK Play Инвестиции на фестивале гик-культуры «ГикКон» в Екатеринбурге.

Как сообщается в группе фестиваля «ВКонтакте», продюсер VK Play Инвестиции Никита Савинов выбрал три проекта, которые получили гранты.

«Сердце Алтая» заняло первое место в номинации, создатели получили грант в 100 тысяч рублей и миллион показов в каталоге в случае выхода проекта на VK Play. Кроме этого, игра получила небольшой грант от команды Targem Games.

Награду получил директором работающей над созданием игры студии Aeroplan Games Даниил Ермаков.

Игра еще находится в разработке. Это квест по красивейшим местам региона, с которыми игроки познакомятся глазами главной героини – молодого блогера Арины Демидовой. По сюжету она отправляется на Алтай, чтобы подготовить материал для своего блога.

Героиня исследует артефакты, достопримечательности, перенесенные в виртуальное пространство по фотографиям, а также легенды, обычаи Алтая. В сюжетную линию также включены снежный барс, марал, алтайский горный баран.

Чтобы исключить ошибки, к разработке привлекли экспертов. Представители Горно-Алтайского госуниверситета сопровождают этнографическую и культурно-историческую части проекта. Художник-иллюстратор с Алтая разработала для квеста уникальный авторский шрифт. Кроме этого, в игре прозвучит музыка известного алтайского этномузыканта Добрыни Сатина.

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Игры #Республика Алтай #RPG
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Топ комментариев

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

urbasik

А Набиулина где?и Госпожа арбидол?

STRYKER9800

Главное защитите от плешивой ботексной крысы!