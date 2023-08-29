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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Сервис GeForce NOW прекратит работу в России

Источник:
Sibnet.ru
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Облачный сервис GeForce NOW перестанет работать в России с 1 октября 2023 года, в этот день отключат серверы, сообщается на официальном сайте платформы. Регистрация новых пользователей и продажа подписок прекратится с 1 сентября.

GeForce NOW предоставлял возможность пользователям с помощью облачного гейминга играть в игры на любых девайсах. Разработчики сервиса отметили, что в текущих обстоятельствах не могут обеспечивать необходимое качество сервиса для пользователей.

Все пользователи с подписками, истекающими после 1 октября, получат возврат средств. Компания советует подождать перевода денег на карту до 15 октября из-за большого количества операций, а лишь потом обращаться в службу поддержки, если средства не поступят.

С 29 августа по 1 сентября пользователи могут оформить подписку «Премиум» на 30 дней за 999 рублей в рамках акции «Последний шанс поиграть». GFN.RU работал в России с 2019 года. Сейчас сервис доступен в восьми странах.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

STRYKER9800

Главное защитите от плешивой ботексной крысы!