Сервис GeForce NOW прекратит работу в России

Облачный сервис GeForce NOW перестанет работать в России с 1 октября 2023 года, в этот день отключат серверы, сообщается на официальном сайте платформы. Регистрация новых пользователей и продажа подписок прекратится с 1 сентября.

GeForce NOW предоставлял возможность пользователям с помощью облачного гейминга играть в игры на любых девайсах. Разработчики сервиса отметили, что в текущих обстоятельствах не могут обеспечивать необходимое качество сервиса для пользователей.

Все пользователи с подписками, истекающими после 1 октября, получат возврат средств. Компания советует подождать перевода денег на карту до 15 октября из-за большого количества операций, а лишь потом обращаться в службу поддержки, если средства не поступят.

С 29 августа по 1 сентября пользователи могут оформить подписку «Премиум» на 30 дней за 999 рублей в рамках акции «Последний шанс поиграть». GFN.RU работал в России с 2019 года. Сейчас сервис доступен в восьми странах.

