Новосибирская компания запустила производство лекарств в форме спреев

Новосибирская фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») запустила производство жидких лекарственных форм — спреев, растворов для внутреннего и наружного применения, годовые объемы производства составят до 21 миллиона упаковок препаратов.

Для работы нового участка спроектировано и установлено современное оборудование приготовления, наполнения и упаковки лекарственных средств.

«Растворы поступают из реактора в машины розлива по закрытым продуктовым линиям, а высокая скорость наполнения сводит к минимуму воздействие окружающей среды на продукт. Это дает возможность производства светочувствительных и термолабильных лекарственных препаратов», — рассказал исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин.

Первыми продуктами, сошедшими с линии, стали перекись водорода и Хлоргексидин во флаконах 100 миллилитров. До конца 2023 года с линии сойдут различные препараты от насморка. Кроме того, на участке будут производиться антигистаминные препараты последних поколений для приема внутрь.