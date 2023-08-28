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Новосибирская компания запустила производство лекарств в форме спреев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба компании Renewal

Новосибирская фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») запустила производство жидких лекарственных форм — спреев, растворов для внутреннего и наружного применения, годовые объемы производства составят до 21 миллиона упаковок препаратов.

Для работы нового участка спроектировано и установлено современное оборудование приготовления, наполнения и упаковки лекарственных средств.

«Растворы поступают из реактора в машины розлива по закрытым продуктовым линиям, а высокая скорость наполнения сводит к минимуму воздействие окружающей среды на продукт. Это дает возможность производства светочувствительных и термолабильных лекарственных препаратов», — рассказал исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин.

Первыми продуктами, сошедшими с линии, стали перекись водорода и Хлоргексидин во флаконах 100 миллилитров. До конца 2023 года с линии сойдут различные препараты от насморка. Кроме того, на участке будут производиться антигистаминные препараты последних поколений для приема внутрь.

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Экономика #Промзона #Новосибирск
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