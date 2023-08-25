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Крым опроверг эвакуацию населения

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджеры
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Эвакуация населения в Крыму не проводится, рассылаемые жители полуострова и туристам сообщения являются фальшивками, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

По его словам, за рассылкой стоит Центр информационно-психологических операций — подразделение украинских сил спецопераций. Задача украинских спецслужб — посеять панику среди населения.

Крючков призвал всех сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. Отмечается, что в Крыму чрезвычайные и специальные службы не занимаются рассылками в мессенджерах.

Информация о якобы частичной эвакуации жителей из Крыма появилась в ряде телеграм-каналов, сообщения из которых пересылались жителям полуострова.

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