Крым опроверг эвакуацию населения

Эвакуация населения в Крыму не проводится, рассылаемые жители полуострова и туристам сообщения являются фальшивками, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

По его словам, за рассылкой стоит Центр информационно-психологических операций — подразделение украинских сил спецопераций. Задача украинских спецслужб — посеять панику среди населения.

Крючков призвал всех сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. Отмечается, что в Крыму чрезвычайные и специальные службы не занимаются рассылками в мессенджерах.

Информация о якобы частичной эвакуации жителей из Крыма появилась в ряде телеграм-каналов, сообщения из которых пересылались жителям полуострова.