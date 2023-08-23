Советскую экологическую тропу возродят на Алтае

Географы Алтайского края планируют возродить заброшенную советскую туристическую экотропу, обнаруженную неподалеку от подвесного Айского моста, сообщило управление региона по развитию туризма и курортной деятельности.

Специалисты наткнулись на тропу, занимаясь мониторингом познавательных маршрутов региона, реализуемого на средства гранта губернатора края в сфере туризма.

Сегодня в России формируется сеть экотроп, и алтайские географы уже проводят исследовательскую, аналитическую работу.

«Один из таких новых и в то же время старых маршрутов нашелся неожиданно. В рамках одного из первых экспедиционных выездов эксперт отделения Вадим Вистингаузен обнаружил заброшенный маршрут советских времен. Эта была радиальная ветвь детского маршрута турбазы «Юность» Усть-Сема – Айский мост», – говорится в сообщении.

Участники проекта запланировали дать тропе новую жизнь. Они расчистят ее, расставят указатели, проведут другую работы. Планируется, что проектом они будут заниматься в ближайший год.