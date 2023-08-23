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Расходы на патриотическое воспитание выросли в три раза

Источник:
Sibnet.ru
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Проект «Патриотическое воспитание» в 2022 году обошелся более чем в 11 миллиардов рублей, что в три раза больше, чем годом ранее.

В 2021 году сумма бюджетных трат на патриотическое воспитание была в три раза меньше — она составила 3,4 миллиарда рублей. В прошлом году планировалось выделить 5 миллиардов рублей, но в итоге сумма составила 11,4 миллиарда рублей, приводят «Известия» заключение Госдумы во вопросам семьи, женщин и детей.

Средства были направлены на зарплаты появившихся в школах советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, закупку комплектов государственных символов для 11 тысяч школ, обновление экспозиционного оборудование в мультимедийных парках «Россия — моя история» и тематические мероприятия.

Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования РАНХиГС Борис Илюхин отметил, что цифра в 11 миллиардов «огромна лишь на первый взгляд» — это только 1% от общих расходов на образование.

По его словам, текущая политическая ситуация «предъявляет особые требования к внеучебной деятельности», в том числе к воспитательной работе, профориентации и так далее.

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