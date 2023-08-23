НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ларс фон Триер обратился к Зеленскому и Путину

Источник:
Sibnet.ru
364 0

Датский режиссер фильмов «Меланхолия» и «Догвилль» Ларс фон Триер в соцсетях обратился к президенту России Владимиру Путину, президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен и заявил, что жизни русских также важны.

«Господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (премьер-министр Дании), которая вчера, как без памяти влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства нашего времени, улыбаясь до ушей. Жизни русских тоже имеют значение!» — говорится в посте Триера в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: © соцсети Ларса фон Триера

Аккаунт Триера не верифицирован. Комментарии к публикации режиссер закрыл.

О решении Дании вместе с Нидерландами передать Украине 42 истребителя F-16 объявил во время своего европейского турне президент Украины Владимир Зеленский.

Еще по теме
Эрдоган прилетит к Путину ради зерновой сделки
Лаврова встретили на саммите БРИКС танцами. ВИДЕО
Украине ограничат использование истребителей F-16
Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО
смотреть все
Политика #Мир #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
ГИБДД разрешила подкрашивать автомобильные номера
Обнаружена самая адская планета
Россия выпустила антиматериальную винтовку «Астарта»
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
58
Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25»
48
Российская экспедиция на Луну провалилась
44
Назван единственный путь для победы Украины
31
Образ Сталина изменили в новом учебнике истории
30
Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»