Ларс фон Триер обратился к Зеленскому и Путину

Датский режиссер фильмов «Меланхолия» и «Догвилль» Ларс фон Триер в соцсетях обратился к президенту России Владимиру Путину, президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен и заявил, что жизни русских также важны.

«Господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (премьер-министр Дании), которая вчера, как без памяти влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства нашего времени, улыбаясь до ушей. Жизни русских тоже имеют значение!» — говорится в посте Триера в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: © соцсети Ларса фон Триера

Аккаунт Триера не верифицирован. Комментарии к публикации режиссер закрыл.

О решении Дании вместе с Нидерландами передать Украине 42 истребителя F-16 объявил во время своего европейского турне президент Украины Владимир Зеленский.