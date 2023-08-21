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Когда покупать смартфон максимально выгодно

Источник:
«Прайм»
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Рынок смартфонов подвержен регулярным ценовым колебаниям, которые позволяют подобрать период для максимально выгодной покупки устройства.

Значительное снижение цены на смартфоны обычно связано с обновлением линеек бренда, пояснила руководитель отдела по мобильному оборудованию «МегаФона» Екатерина Иксанова, передает «Прайм».

«На рынке смартфонов условно есть несколько периодов для выгодных покупок. Это связано с тем, что цены на модели предыдущего поколения снижаются в преддверии обновления линейки бренда», — пояснила эксперт.

Чтобы купить смартфон по выгодной цене, нужно отслеживать дату выхода очередных флагманских моделей — после этого цены на предыдущее поколение падают. Например, линейка Apple традиционно обновляется в сентябре-октябре.

Samsung обычно выпускает на рынок свои новые серии смартфонов в разное время. Так, модельный ряд серии Galaxy A обновляется в январе-феврале, Galaxy S — в марте, Galaxy Z Flip и Fold — в августе.

Китайские бренды также ежегодно обновляют линейки примерно в одно и то же время. При этом на устаревшие китайские модели цены снижаются значительно сильнее, нежели на устройства iPhone или Samsung.

Иксанова также напомнил, что самые масштабные распродажи техники обычно происходят в конце ноября. Однако при этом не стоит забывать, что цены на смартфоны напрямую зависят от курса доллара — перед покупкой необходимо учитывать и это обстоятельство.

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Экономика #Торговля #Смартфоны
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