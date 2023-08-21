Новосибирцы стали чаще страдать психическими расстройствами

Заболеваемость психическими расстройствами выросла на 26% за год в Новосибирской области, это связано с тревожной обстановкой и последствиями коронавируса.

В 2022 году в Новосибирской области поставили на учет 4,2 тысячи пациентов с психическими расстройствами, по данным Новосибирскстата. На 100 тысяч населения приходится 150 больных. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 26%.

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По мнению психотерапевта, это произошло на фоне большого количества тревожных политических и экономических новостей.

«Даже если человек экранируется от новостей, общее фоновое беспокойство, так или иначе, затрагивает всех. На этом фоне проявляются и обостряются разные ментальные нарушения даже у базово условно психически здоровых людей», — сказала РБК Новосибирск психотерапевт Екатерина Затримайлова.

По ее словам, причиной роста статистики психических расстройств в 2022 и 2023 годах также могут быть осложнения после ковида и последствия пандемии. Вирусные заболевания могут быть провокаторами развязывания психозов в случаях, когда к этому есть предрасположенность.



