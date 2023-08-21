НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новосибирцы стали чаще страдать психическими расстройствами

Источник:
Sibnet.ru
245 0
Паническая атака
Фото: © Sibnet.ru

Заболеваемость психическими расстройствами выросла на 26% за год в Новосибирской области, это связано с тревожной обстановкой и последствиями коронавируса.

В 2022 году в Новосибирской области поставили на учет 4,2 тысячи пациентов с психическими расстройствами, по данным Новосибирскстата. На 100 тысяч населения приходится 150 больных. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 26%.

#Здоровье
Как лечат розгами

По мнению психотерапевта, это произошло на фоне большого количества тревожных политических и экономических новостей.

«Даже если человек экранируется от новостей, общее фоновое беспокойство, так или иначе, затрагивает всех. На этом фоне проявляются и обостряются разные ментальные нарушения даже у базово условно психически здоровых людей», — сказала РБК Новосибирск психотерапевт Екатерина Затримайлова.

По ее словам, причиной роста статистики психических расстройств в 2022 и 2023 годах также могут быть осложнения после ковида и последствия пандемии. Вирусные заболевания могут быть провокаторами развязывания психозов в случаях, когда к этому есть предрасположенность.

Еще по теме
Врач рассказала, как трансформируется жир при похудении
Перечислены вирусы для «боевых» комаров
Блокирующие синий свет очки оказались бесполезными
Роспотребнадзор отменил коронавирусные анкеты
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Виторган саркастически высказался о России
Нюша опубликовала сексуальные фото в честь 33‑летия
Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
43
НАТО пообещало Украине поддержку «до победы»
42
Российская экспедиция на Луну провалилась
41
Назван единственный путь для победы Украины
36
Киев бросил в бой последнее крупное подразделение
30
Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»