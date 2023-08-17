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Последний звездопад лета пройдет в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СибГУ имени Решетнева

Метеорный поток Каппа-Цигниды можно увидеть невооруженным взглядом в ночь на субботу, нужно всего лишь выехать за город, это последний звездопад лета, сообщается на сайте СибГУ имени Решетнева.

Пик звездопада придется на ночь с 17 на 18 августа, но, по словам руководителя обсерватории Университета Решетнева Сергея Веселкова, наблюдать за небом будет не менее интересно и в ночь с пятницы на субботу.

Прохождение метеоров по небу видно из Северного полушария Земли, в том числе на территории России. Поток Каппа-Цигниды активен с 3 по 25 августа. Метеорный поток берет начало в созвездии Лебедя, рядом со звездой Каппа Лебедя.

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Наука #Космос #Красноярск
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