Экстренное решение: чем грозит повышение ключевой ставки

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% сразу до 12%. Решение было принято после того, как на торгах Московской биржи рубль превысил отметку 101 к доллару США и стал дешевле американского цента. Как повышение ставки повлияет на курс рубля, вклады и доступность кредитов?

Повышение кредитной ставки стало вторым подряд ужесточением монетарной политики. На плановом заседании в июле Центробанк поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых, до этого она не менялась с сентября 2022 года. При этом внеплановое повышение ставки — довольно редкое явление, регулятор прибегал к такой мере только в 2014 и 2022 годах.

Почему повысили ключевую ставку

Центробанк объяснил решение повысить ставку ростом инфляционного давления. Показатель годовой инфляции увеличился до 4,4% на фоне ускорения темпов прироста цен, которые за последние три месяца составили 7,6% в пересчете на год.

Регулятор отметил, что внутренний спрос превысил возможности расширения производства в стране, это привело к ослаблению рубля через увеличение импорта и переносу этого процесса в цены. Как следствие, стала расти инфляция.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты. Ставка планово устанавливается восемь раз в год советом директоров Центробанка с учетом макроэкономического прогноза.

Повышение ставки направлено на «обеспечение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», подчеркивается в сообщении ЦБ.

К чему приведет решение Центробанка

Решение повысить ключевую ставку кратковременно усилило рубль — на утренних торгах во вторник курс доллара опускался до 92,6 рубля, евро — до 103,8 рубля. Однако эффект оказался кратковременным, уже через несколько часов курс доллара превысил 98 рублей, евро торговалось выше 107 рублей.

«Рубль получил поддержку и, вероятно, сможет вернуться к 90 рублям за доллар, хотя бы за счет выброса из вводных спекулянтов, агрессивно игравших против национальной валюты», — прокомментировал «Газете.Ru» повышение ставки кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В целом с начала года курс доллара вырос на 40%, с 70 до 98 рублей. Евро подорожал на 44%, с 74 до 107 рублей.

Повышение ключевой ставки означает повышение процентов по кредитам, включая ипотеку и потребительские займы. Так, зависимость минимальных ипотечных ставок от ставки Центробанка считается по формуле: ключевая ставка плюс 2,5–3,5 процентных пункта. Как результат, средняя ставка по программам рыночной ипотеки до конца лета может вырасти до 17-18% годовых.

Вырастет популярность новостроек, для которых продолжают действовать льготные ставки ипотеки, субсидируемые государством (5% для IT-специалистов, 6% для семейных, 8% для всех остальных). Эксперты ожидают и долгосрочный положительный эффект — высокие ставки охладят рынок жилья, что приведет к снижению стоимости квадратного метра.

Что касается кредитных продуктов, то стоит ожидать ощутимого роста процентов — вплоть до отметки 35% годовых. Средневзвешенные ставки по потребительским кредитам уже в ближайшее время могут повторить весенние максимумы 2022 года и превысить 24% годовых, спрогнозировала аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Параллельно поднимутся ставки по рублевым депозитам — это увеличит привлекательность рублевых сбережений. Например, ВТБ уже сообщил о повышении с 17 августа максимальной ставки по популярным депозитам для всех до 11%. По накопительным счетам для новых клиентов ставка увеличится до 12%.

Что дальше

Регулятор в комментарии к своему решению допустил дальнейшее повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков. Следующее заседание Совета директоров Банка России по этому вопросу состоится 15 сентября.

Экономист Михаил Хазин в интервью «Парламентской газете» спрогнозировал, что если Центробанк в попытках стабилизировать инфляцию еще сильнее поднимет ключевую ставку, то это может вызвать в стране экономический кризис из-за недоступности кредитования и снижения инвестиционной активности.

«Любые инвестиции в местное производство и экономику страны станут еще более невыгодными. Следовательно, ни о каком развитии импортозамещения речи идти уже не будет, и доля импорта — и без того высокая и наиболее затратная в финансовом плане — в потребительских корзинах россиян будет только расти», — отметил эксперт.