Россия запустит многоразовый космический корабль «Орел»

Первый запуск перспективного транспортного корабля нового поколения «Орел» на Российскую орбитальную станцию состоится в 2028 году, сообщил главный конструктор перспективной станции Владимир Кожевников.

Запуск корабля будет выполнен с космодрома Восточный, первый полет будет тестовым, без экипажа, уточнил конструктор. По его словам, в перспективе «Орел» заменит космические грузовики «Прогресс», которые сейчас летают на МКС.

При этом «Орел» предусматривает несколько вариантов базовой конфигурации — он может быть пассажирским, грузовым, грузопассажирским, нести специальную платформу для больших грузов, отметил Кожевников.

Разработка многоразового корабля «Орел» идет в рамках опытно-конструкторской работы «Федерация». Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов концепции освоения Луны.