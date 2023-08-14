Коновалов призвал к смелости конкурента Сокола

Встреча Коновалова и Сокола в 2021 году

Глава Хакасии Валентин Коновалов в очередной раз призвал конкурента на грядущих выборах губернатора — Сергея Сокола лично ответить на вопросы и требования жителей.

Голосование на выборах главы Республики Хакасия будет проходить 8-10 сентября. Среди кандидатов не только действующий губернатор от КПРФ Коновалов, но и депутат Госдумы от «Единой России» Сокол, а также депутат хакасского парламента от ЛДПР Михаил Молчанов и казанский предприниматель Владимир Грудинин, выдвинутый «Коммунистами России».

Политологи называют эти выборы сами интересными и неочевидными среди губернаторских компаний этого года.

Коновалов дважды публично позвал Сокола на индивидуальные дебаты «один на один» помимо общих телевизионных. Сокол отметил, что планирует общаться с конкурентом только на официальных теледебатах и не иначе.

«Большинство жителей Хакасии разочарованы, что Сергей Михайлович Сокол не пожелал принять участие в интернет-дебатах в предложенном мной формате «вопрос — ответ». Но есть вопросы, на которые ему придётся отвечать, как депутату Госдумы от Хакасии», — написал Коновалов в телеграм-канале.

Коновалов подчеркнул, что Сокол обещал использовать своим связи на благо региона. И ставил вопросы на встречах в конце 2021 и в начале 2022 года как губернатор депутату.

«Один из таких вопросов — требование наших жителей о принятии закона о детях Великой Отечественной войны. Мы до сих пор не видим никаких Ваших реальных действий. Вы направляли законодательные инициативы? Вы писали запросы? Ставили эту проблему на своей фракции? Расскажите, что сделано? Наберитесь смелости. Отчитайтесь как депутат. Прятаться глупо. Жители Хакасии все равно все видят», — отметил Коновалов.