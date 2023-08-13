Эксперт сообщил о возможности военного мятежа на Украине

Россия не заинтересована в смещении Владимира Зеленского с поста президента Украины, поскольку его некомпетентность идет на пользу российским войскам, заявил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.

«Не думаю, что Россия собирается убрать Зеленского из [президентского] офиса. Зеленский — это лучшее оружие, которое у них есть. Его некомпетентность привела к тому, что российская победа [будет] более сокрушительной», — цитирует ТАСС Риттера.

Он также отметил, что украинская армия на фоне больших потерь может развернуть свое оружие против Зеленского, пойти на Киев и тем самым подтолкнуть президента к отставке.