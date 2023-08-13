НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Эксперт сообщил о возможности военного мятежа на Украине

Источник:
Sibnet.ru
424 5

Россия не заинтересована в смещении Владимира Зеленского с поста президента Украины, поскольку его некомпетентность идет на пользу российским войскам, заявил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.

«Не думаю, что Россия собирается убрать Зеленского из [президентского] офиса. Зеленский — это лучшее оружие, которое у них есть. Его некомпетентность привела к тому, что российская победа [будет] более сокрушительной», — цитирует ТАСС Риттера.

Он также отметил, что украинская армия на фоне больших потерь может развернуть свое оружие против Зеленского, пойти на Киев и тем самым подтолкнуть президента к отставке.

Тема: Военная операция на Украине
Украина атаковала Крымский мост
Киев заявил о наличии сети украинских спецслужб на территории России
Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя
Депутат бундестага заявил об угрозе войны России и Германии
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
Популярные SSD стали массово выходить из строя
Фокусник телепортировал добровольцев на улице. ВИДЕО
Обсуждение (5)
Картина дня
Германия поставит Украине партию «супердронов
Эксперт сообщил о возможности военного мятежа на Украине
Украина атаковала Крымский мост
Третий обвиняемый в избиении участника СВО сдался в Забайкалье
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Твои любимые пендосы. Что тебе не так???

GammiPluh

Там еще Си Цзиньпин вторым веслом махал, от этого Мак Грегор вообще офигел

GammiPluh

продвижения за месяц даже пары километров нет, при этом у ВСУ фронт под Купянском посыпался

виктор А.

Это ВВП доллар так уничтожил))) теперь же рубль везде применяют)))надо ещё подождать у них там госдолг,...