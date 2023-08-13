НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эксперт предупредил о возможной вспышке ковида в октябре

Источник:
ТАСС
419 3

Россиянам грозит подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в октябре, предупредил научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

«Подъем заболеваемости обязательно будет осенью, потому что коронавирус никуда не делся, он остался в человеческой популяции. Тут ничего не поделаешь», — сказал ТАСС Зверев.

Зверев добавил, что циркуляция всех респираторных заболеваний начинается в осенне-зимний период. «Наверное, где-нибудь в октябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией», — пояснил он.

Говоря о новой линии омикрон-штамма коронавируса EG.5 («эрис»), специалист добавил, что ее не стоит «особенно бояться». «Эрис», по его словам, мало чем отличается от предыдущих вариантов «омикрона».

 

Еще по теме
Врач посоветовал, как летом быстрее заснуть
«Правило десяти тысяч шагов» оказалось мифом
Названы повышающие либидо грибы
Какие ночи опасны для здоровья
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
Популярные SSD стали массово выходить из строя
Фокусник телепортировал добровольцев на улице. ВИДЕО
Обсуждение (3)
Картина дня
Германия поставит Украине партию «супердронов
Эксперт сообщил о возможности военного мятежа на Украине
Украина атаковала Крымский мост
Третий обвиняемый в избиении участника СВО сдался в Забайкалье
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Твои любимые пендосы. Что тебе не так???

GammiPluh

Там еще Си Цзиньпин вторым веслом махал, от этого Мак Грегор вообще офигел

GammiPluh

продвижения за месяц даже пары километров нет, при этом у ВСУ фронт под Купянском посыпался

виктор А.

Это ВВП доллар так уничтожил))) теперь же рубль везде применяют)))надо ещё подождать у них там госдолг,...