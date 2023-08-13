Эксперт предупредил о возможной вспышке ковида в октябре

Россиянам грозит подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в октябре, предупредил научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

«Подъем заболеваемости обязательно будет осенью, потому что коронавирус никуда не делся, он остался в человеческой популяции. Тут ничего не поделаешь», — сказал ТАСС Зверев.

Зверев добавил, что циркуляция всех респираторных заболеваний начинается в осенне-зимний период. «Наверное, где-нибудь в октябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией», — пояснил он.

Говоря о новой линии омикрон-штамма коронавируса EG.5 («эрис»), специалист добавил, что ее не стоит «особенно бояться». «Эрис», по его словам, мало чем отличается от предыдущих вариантов «омикрона».