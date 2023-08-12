НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Необычную пропажу заметили в Вильнюсе после саммита НАТО

Источник:
Sibnet.ru
187 1

Жители Вильнюса пришли в недоумение из-за исчезновения нового асфальта после саммита НАТО.

Перед встречей альянса в июле на оживленной улице Лепкальне шли активные дорожные работы, к моменту проведения мероприятия коммунальщики уложили новый асфальт. Однако после саммита недавно уложенное дорожное покрытие исчезло, передает LRT.

Журналисты издания изучили место «происшествия» и убедились, что асфальта на улице действительно нет. «Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез», — говорится в статьи.

Издание связалось с Габриэлюсом Грубинскасом, представителем городского самоуправления. По его словам, работы не удалось закончить до саммита, поэтому они продолжаются до сих пор. Однако непонятно, почему для этого пришлось убирать свежий асфальт.

Еще по теме
Дополнительный транспорт пустят в день открытия к «Сибирь‑Арене»
Парень прокатился на вейкборде по лужам Читы. ВИДЕО
Вице-мэр Новосибирска отреагировала на вандализм на фестивале цветов
Омская область расширит сотрудничество с «Газпром нефтью»
смотреть все
Жизнь #Город #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Бесплатные билеты на открытие «Сибирь‑Арены» появились в Сети
«Семнадцать мгновений весны» покажут на Первом канале
Обсуждение (1)
Картина дня
ВСУ атаковали Крымский мост ракетой
Маневр Путина у берегов Аляски вызвал панику США
Запад посчитал потери ВСУ с начала конфликта
Двухфакторная аутентификация «Госуслуг» станет обязательной
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

не делают технологии в РФ ноет, делают технологии опять ноет)))))))

Asd10

В тебя штоли??? Так в тебя сколько не вбухивай, на Луну ты всё равно не полетишь. Максимум на диване...

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях

mosquito__2010

Ты бы все свои секреты доктору открыл, уверен многое бы само собой решилось. Про свой блокнотик ему не...