Необычную пропажу заметили в Вильнюсе после саммита НАТО

Жители Вильнюса пришли в недоумение из-за исчезновения нового асфальта после саммита НАТО.

Перед встречей альянса в июле на оживленной улице Лепкальне шли активные дорожные работы, к моменту проведения мероприятия коммунальщики уложили новый асфальт. Однако после саммита недавно уложенное дорожное покрытие исчезло, передает LRT.

Журналисты издания изучили место «происшествия» и убедились, что асфальта на улице действительно нет. «Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез», — говорится в статьи.

Издание связалось с Габриэлюсом Грубинскасом, представителем городского самоуправления. По его словам, работы не удалось закончить до саммита, поэтому они продолжаются до сих пор. Однако непонятно, почему для этого пришлось убирать свежий асфальт.