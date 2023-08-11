Климат толкнул неандертальцев и денисовцев на скрещивание

Изменения в составе атмосферы, в частности увеличение уровня углекислого газа, и связанное с этим потепление климата, сыграли роль в смешивании видов древних людей — неандертальцев и денисовцев, сообщили ученые в исследовании в журнале Science.
Исследователи из Национального университета Пусана в Южной
Корее и Неаполитанского университета в Италии обнаружили следы гибридизации
различных видов древних людей, включая Homo neanderthalensis и Homo denisova, в
ДНК современных людей. Важную роль в этом процессе сыграло изменение климата.
В 2018 году был найден останки индивида, известного как
Денни, прожившего около 90 тысяч лет назад. Анализ генетического материала
Денни показал, что ее мать была неандертальская женщина, а отец — денисовец.
В исследовании ученые анализировали данные о древних людях,
включая генетические анализы, а также моделирование климатических условий в
прошлом с использованием суперкомпьютера. Денисовцы были более приспособлены к
холодным условиям, включая тундру, в то время как неандертальцы предпочитали
более умеренные лесные и луговые экосистемы.
Это означает, что их места обитания географически
разделялись: неандертальцы обитали, в основном, на юго-западе Евразии, тогда
как денисовцы предпочитали северо-восточные регионы. Однако в теплые
климатические периоды, когда уровень углекислого газа в атмосфере возрастал и
ледники таяли, области обитания этих древних гоминидов перекрывались, что
способствовало их встречам и скрещиванию.
Исследование подтверждает известные случаи скрещивания
различных видов древних людей, которые происходили приблизительно 120, 78 и 90
тысяч лет назад. Кроме того, данное исследование впервые позволило
предположить, что денисовцы могли обитать не только на территории России и
Китая, но также и в северной части Европы.
Вопрос о том, находились ли денисовцы когда-либо к западу от
Алтайских гор, остается неясным, однако будущие генетические анализы
европейских популяций могут помочь на него ответить. Дополнительные данные о
климате также могут объяснить эпизоды скрещивания, которые имели место около 210
и 320 тысяч лет назад.