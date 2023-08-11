Климат толкнул неандертальцев и денисовцев на скрещивание

Изменения в составе атмосферы, в частности увеличение уровня углекислого газа, и связанное с этим потепление климата, сыграли роль в смешивании видов древних людей — неандертальцев и денисовцев, сообщили ученые в исследовании в журнале Science.

Исследователи из Национального университета Пусана в Южной Корее и Неаполитанского университета в Италии обнаружили следы гибридизации различных видов древних людей, включая Homo neanderthalensis и Homo denisova, в ДНК современных людей. Важную роль в этом процессе сыграло изменение климата.

В 2018 году был найден останки индивида, известного как Денни, прожившего около 90 тысяч лет назад. Анализ генетического материала Денни показал, что ее мать была неандертальская женщина, а отец — денисовец.

В исследовании ученые анализировали данные о древних людях, включая генетические анализы, а также моделирование климатических условий в прошлом с использованием суперкомпьютера. Денисовцы были более приспособлены к холодным условиям, включая тундру, в то время как неандертальцы предпочитали более умеренные лесные и луговые экосистемы.

#История Кто такой денисовец

Это означает, что их места обитания географически разделялись: неандертальцы обитали, в основном, на юго-западе Евразии, тогда как денисовцы предпочитали северо-восточные регионы. Однако в теплые климатические периоды, когда уровень углекислого газа в атмосфере возрастал и ледники таяли, области обитания этих древних гоминидов перекрывались, что способствовало их встречам и скрещиванию.

Исследование подтверждает известные случаи скрещивания различных видов древних людей, которые происходили приблизительно 120, 78 и 90 тысяч лет назад. Кроме того, данное исследование впервые позволило предположить, что денисовцы могли обитать не только на территории России и Китая, но также и в северной части Европы.

Вопрос о том, находились ли денисовцы когда-либо к западу от Алтайских гор, остается неясным, однако будущие генетические анализы европейских популяций могут помочь на него ответить. Дополнительные данные о климате также могут объяснить эпизоды скрещивания, которые имели место около 210 и 320 тысяч лет назад.