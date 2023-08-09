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ФНС отчиталась о черных списках блогеров

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Федеральная налоговая служба опровергла существование черного списка блогеров России, которых предстоит проверить на уклонение от налогов.

«Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка. Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. При его реализации нет необходимости формировать какие-либо списки», — сказали РБК в ФНС.

Налоговая служба также назвала самые частые нарушения, которые допускаю блогеры. Среди них искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете, недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

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mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

nicollaich

У нас свобода слова. Они сегодня не хочут-с

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!