ФНС отчиталась о черных списках блогеров

Федеральная налоговая служба опровергла существование черного списка блогеров России, которых предстоит проверить на уклонение от налогов.

«Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка. Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. При его реализации нет необходимости формировать какие-либо списки», — сказали РБК в ФНС.

Налоговая служба также назвала самые частые нарушения, которые допускаю блогеры. Среди них искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете, недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).