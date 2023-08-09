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Активизация пяти генов сделает человека чемпионом по плаванию

Источник:
Sibnet.ru
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Генетики выяснили, что возможность человека долго и быстро плавать зависит от пяти генов: АСЕ, ACTN2, AMPD1, BDKRB2 и PDE10A. Их детальное изучение позволит заблаговременно определить, у кого из детей есть предрасположенность к плаванию.

Так, от гена АСЕ зависит предрасположенность к выносливости или спринтерской скорости, рассказала в интервью «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник, председатель Научного совета MyGenetics Ирина Колесникова.

Известно два варианта этого гена — DD и II. Людям с генотипом DD больше подойдут быстрые заплывы на короткие дистанции, а обладатели II плавают обычно дольше и дальше, уточнила специалист.

ACTN2 — это ген актинина 3, белка мышечных волокон. Одна из мутаций этого гена приводит к появлению укороченного и плохо работающего варианта белка. Такие мышцы вполне работоспособны, но по силе и скорости сокращений уступают мышцам с актинином 3.

Ген AMPD1 отвечает за производство в организме аденозинмонофосфатдезаминазы. Это важный регулятор метаболизма энергии в мышцах во время физических упражнений. Люди с высокой активностью гена имеют возможность стать хорошими пловцами.

Какие гены важны для ныряния

BDKRB2 отвечает за рецептор брадикинина. Он играет роль в процессах расслабления гладких мышц и сосудов, влияет на тонус сосудов. Существует вариант гена BDKRB2, делающий обладателя предрасположенным к плаванию на короткие дистанции.

Он также играет роль в способности к задержке дыхания при нырянии. Считается, что варианты этого гена могут быть связаны с усилением сокращения кровеносных сосудов, которое помогает оперативно насыщать кислородом важные ткани.

Ген PDE10A участвует в регуляции сокращения мышц, в том числе вокруг селезенки — органа, в котором созревают и хранятся до выхода в сосуды эритроциты, красные кровяные клетки. Некоторые варианты этого гена дают значительные преимущества при плавании и нырянии.

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Топ комментариев

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

nicollaich

У нас свобода слова. Они сегодня не хочут-с

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!