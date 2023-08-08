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Тысячи топливных систем для дизельных двигателей произведут на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Виктор Томенко

Алтайский завод прецизионных изделий – единственный в стране изготавливающий инновационные топливные системы для дизельных двигателей, поставит на рынок 25 тысяч комплектов таких систем, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Уже сейчас мы первые в стране по производству почвообрабатывающей техники. АЗПИ известен на всю страну как производитель современных топливных систем, которые используются повсеместно. В 2021 году было произведено 11 тысяч комплектов, а план на этот год — уже 25 тысяч», — сказал губернатор.

Алтайский завод прецизионных изделий – российский лидер в производстве топливной аппаратуры для дизельных двигателей всех типов, выполняющих самые современные международные экологические требования.

Он добавил, что в регионе развивается три технопарка. Это «Юг Алтая», открытый прошлой осенью в Рубцовске и специализирующийся на металлургии, металлообработке и сельхозмашиностроении. «Компонент» в Барнауле направлен на развитие машиностроения. В Бийске «Алтайбиотех» будет ориентирован на развитие биотехнологий.

Кроме того, на других предприятиях края производят, например, бытовую химию, косметику, делают 3D-принтеры. Везде речь идет о замещении продукции, которая раньше поставлялась в Россию из зарубежных стран, добавил он.

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Экономика #Промзона #Алтайский край
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Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...