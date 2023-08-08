Тысячи топливных систем для дизельных двигателей произведут на Алтае

Алтайский завод прецизионных изделий – единственный в стране изготавливающий инновационные топливные системы для дизельных двигателей, поставит на рынок 25 тысяч комплектов таких систем, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Уже сейчас мы первые в стране по производству почвообрабатывающей техники. АЗПИ известен на всю страну как производитель современных топливных систем, которые используются повсеместно. В 2021 году было произведено 11 тысяч комплектов, а план на этот год — уже 25 тысяч», — сказал губернатор.

Алтайский завод прецизионных изделий – российский лидер в производстве топливной аппаратуры для дизельных двигателей всех типов, выполняющих самые современные международные экологические требования.

Он добавил, что в регионе развивается три технопарка. Это «Юг Алтая», открытый прошлой осенью в Рубцовске и специализирующийся на металлургии, металлообработке и сельхозмашиностроении. «Компонент» в Барнауле направлен на развитие машиностроения. В Бийске «Алтайбиотех» будет ориентирован на развитие биотехнологий.

Кроме того, на других предприятиях края производят, например, бытовую химию, косметику, делают 3D-принтеры. Везде речь идет о замещении продукции, которая раньше поставлялась в Россию из зарубежных стран, добавил он.