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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Первому Герою России с Алтая подарили авто и коня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кремль

Младшему лейтенанту Данияру Джартанову – первому Герою России из Республики Алтай подарили сертификат на автомобиль и скакуна.

Медаль «Золотая Звезда» за мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции ему вручил президент России Владимирович Путин в Екатерининском зале Кремля.

Данияр родился в отдалённом селе Джазатор Кош-Агачского района 9 мая 1988 года. Он окончил Горно-Алтайский педагогический колледж, где во время учебы был призван в ряды Вооруженных сил РФ и с тех пор прошел путь от рядового до офицера. Сейчас он – командир группы специального назначения. Дважды был в командировке в Сирии, в спецоперации участвует с первых дней.

Глава региона за выдающиеся заслуги перед Республикой Алтай, ее народом, внесение большого личного вклада в выполнение гражданского и воинского долга, плодотворную работу по укреплению мира, дружбы и сотрудничества между народами вручил герою высшую государственную награду Республики Алтай – орден «Та Чолмон» («Утренняя Звезда»).

«Также передал нашему бойцу сертификат на автомобиль. Уверен, Данияр навсегда войдет в историю нашего региона как первый Герой новой России из Республики Алтай!» – отметил Олег Хорохордин.

Сенатор от региона Владимир Полетаев вручил Данияру памятные именные часы по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Также он подарил Данияру Джартанову жеребца по кличке Орлан. В ближайшее время он будет доставлен на малую Родину Героя в Кош-Агачский район.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Местная власть #Республика Алтай
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