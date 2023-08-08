Иноагенту Глуховскому заочно вынесли приговор

Писатель Дмитрий Глуховский (признан иноагентом в России) получил восемь лет колонии общего режима заочно, поскольку находится не на территории страны.
Писатель признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России.
Басманный суд Москвы заочно назначил наказание Глуховскому, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
Кроме восьми лет колонии общего режима, Глуховскому на четыре года запрещено заниматься деятельностью, «связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернет».
Срок наказания Глуховскому будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в РФ.
В России Глуховский объявлен в международный розыск и арестован заочно.
Писатель известен бестселлером «Метро-2033», книгами «Сумерки», «Метро 2034», «Сказки о Родине», «Будущее», «Futu.re», «Текст».