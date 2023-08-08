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Иноагенту Глуховскому заочно вынесли приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Yves Tennevin (User:Esby) / CC BY-SA 3.0

Писатель Дмитрий Глуховский (признан иноагентом в России) получил восемь лет колонии общего режима заочно, поскольку находится не на территории страны.

Писатель признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России.

Басманный суд Москвы заочно назначил наказание Глуховскому, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Кроме восьми лет колонии общего режима, Глуховскому на четыре года запрещено заниматься деятельностью, «связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернет».

Срок наказания Глуховскому будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в РФ.

В России Глуховский объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Писатель известен бестселлером «Метро-2033», книгами «Сумерки», «Метро 2034», «Сказки о Родине», «Будущее», «Futu.re», «Текст».

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