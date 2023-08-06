Премьер Японии в день ядерной бомбардировки не упомянул США

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на церемонии по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки, ни разу не упомянул США как страну, сбросившую эту самую бомбу.

Японские официальные лица в публичных выступлениях традиционно не упоминают, что именно США совершили бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

В мае в Хиросиме прошел саммит «Большой семерки» (G7) Джо Байден стал вторым после Барака Обамы действующим американским президентом, посетившим город, подвергшихся атомной бомбардировке США. Но Байден, как ранее и Обама не принес извинений.

Атомные бомбардировки двух городов были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны 6 и 9 августа якобы для «ускорения капитуляции Японии».

В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли до 100 тысяч человек. Впоследствии число жертв возросло до 140 тысяч. В результате бомбардировки погибли многие члены семьи Кисиды.