Генсек ООН предупредил о «нависшей тени ядерной катастрофы»

Страшная тень ядерной войны вновь нависла над миром — некоторые страны угрожают возможностью применения атомного оружия, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Такое мнение выразил в своем послании генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения», — приводит ТАСС заявление Гутерриша.

Генсек вновь призвал к полному отказу от ядерного оружия. «Единственный путь исключить риск ядерной войны — это полностью уничтожить ядерное оружие <...>. Избавление от ядерного оружия остается высочайшим приоритетом в сфере разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда», — заключил Гутерриш.

При этом в своем послании он ни разу не упомянул США как страну, сбросившую атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, единственную страну в мире, применившую ядерное оружие.