Минцифры вышло с инициативой о предоставлении отсрочки от военной службы IT-специалистам со средним профильным образованием.

Речь идет также о предоставлении отсрочки специалистам с высшим профильным образованием, которые не получили на нее право по принятым в 2022 году правилам, приводят «Известия» заявление Минцифры.

В ведомстве отметили, что инициатива о расширении списка айтишников, имеющих право на отсрочку, возникла из-за жалоб крупнейших российских IT-компаний на нехватку специалистов на рынке.

Есть технические специальности, не попавшие ранее в этот список. При этом освоившие их специалисты имеют большие компетенции в сфере IT и выполняют в своих компаниях критически значимые функции, подчеркнули в Минцифры.

Сейчас это предложение рассматривает Минобороны. Если военное ведомство его поддержит, правительство внесет соответствующие изменения в постановление об отсрочке.