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Отсрочку предложили давать айтишникам без высшего образования

Источник:
«Известия»
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Программист
Фото: © pxhere.com

Минцифры вышло с инициативой о предоставлении отсрочки от военной службы IT-специалистам со средним профильным образованием.

Речь идет также о предоставлении отсрочки специалистам с высшим профильным образованием, которые не получили на нее право по принятым в 2022 году правилам, приводят «Известия» заявление Минцифры.

В ведомстве отметили, что инициатива о расширении списка айтишников, имеющих право на отсрочку, возникла из-за жалоб крупнейших российских IT-компаний на нехватку специалистов на рынке.

Есть технические специальности, не попавшие ранее в этот список. При этом освоившие их специалисты имеют большие компетенции в сфере IT и выполняют в своих компаниях критически значимые функции, подчеркнули в Минцифры.

Сейчас это предложение рассматривает Минобороны. Если военное ведомство его поддержит, правительство внесет соответствующие изменения в постановление об отсрочке.

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Топ комментариев

GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Руку бы пожал и спасибо сказал за то что продолжает дело уничтожения бандеровщины.

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

Nik3316

что то мне подсказывает, что такие как ты уже на пути к урановым рудникам ехали...