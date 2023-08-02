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Тарантино предложит роль Брюсу Уиллису в своем последнем фильме

Источник:
Sibnet.ru
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Брюс Уиллис
Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Режиссер Квентин Тарантино хочет, чтобы Брюс Уиллис, завершивший кинокарьеру из-за деменции, согласился на небольшую роль в его фильме «Кинокритик».

Тарантино собирается получить согласие семьи актера на съемки, но если родные Уиллиса сочтут, что состояние здоровья не позволит ему это сделать, режиссер не будет настаивать, пишет The Daily Express со ссылкой на источники.

Новая картина Тарантино будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие ленты происходит в Калифорнии в 1977 году. Этот фильм станет последним в его карьере.

Семья Уиллиса в марте 2022 года заявила, что он завершает карьеру, поскольку у него развилась афазия — нарушение речи. В этом году актеру диагностировали лобно-височную деменцию.

Уиллис снимался у Тарантино в «Криминальном чтиве» и эпизоде «Человек из Голливуда» в фильме «Четыре комнаты». Также они вместе работали в картинах «Город грехов» и «Грайндхаус».

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